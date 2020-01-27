Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 189 sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce, seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 189 sürücüye trafik cezası kesildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, güvenliği arttırmak amacıyla sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı kırmızı ışık ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Uygulamalarda 34 bin 419 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 2 bin 189 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 5 bin 775 sürücüye kırmızı ışıkta geçmekten cezai işlem yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, 309 aracın trafikten men edildiği, 10 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı ve toplam 11 bin 357 trafik kural ihlali tespit edildiği bildirildi.