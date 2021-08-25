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Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı - Son Dakika

Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı

25.08.2021 16:59

Dünyacanın en ünlü golcülerinden Zlatan Ibrahimoviç, Sanremo Müzik Festivali'ne gittiği yolda oluşan trafiğe ilginç bir çözüm buldu. Trafikte sıkışan golcü sorunu bir yabancının motosikletine binip seyahat ederek çözdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Milan'ın yıldızı büyük beğeni topladı.

Futbol dünyasına yeteneğinin yanı sıra asi tavırları, egosu ve sürpriz çıkışlarıyla damga vuran Zlatan Ibrahimovic, yaptığı hareketle yine gündem oldu. İsveçli yıldız trafikte sıkışıp kalınca bir yabancının motosikletine binerek sorunu çözdü.

İSVEÇLİ GOLCÜNÜN PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Sanremo Müzik Festivali'ne gitmek için yola çıkan Zlatan Ibrahimovic trafikte sıkıp kaldı. Dünyaca ünlü futbolcu çözümü, bir başkasının motosikletine binmekte buldu. İsveçli golcü o anları sosyal medya hesabından paylaşırken o anlar büyük ilgi gördü.

Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı

Zlatan Ibrahimovic, Müzik Festivali, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı - Son Dakika Spor


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