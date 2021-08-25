Futbol dünyasına yeteneğinin yanı sıra asi tavırları, egosu ve sürpriz çıkışlarıyla damga vuran Zlatan Ibrahimovic, yaptığı hareketle yine gündem oldu. İsveçli yıldız trafikte sıkışıp kalınca bir yabancının motosikletine binerek sorunu çözdü.
Sanremo Müzik Festivali'ne gitmek için yola çıkan Zlatan Ibrahimovic trafikte sıkıp kaldı. Dünyaca ünlü futbolcu çözümü, bir başkasının motosikletine binmekte buldu. İsveçli golcü o anları sosyal medya hesabından paylaşırken o anlar büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı - Son Dakika Spor