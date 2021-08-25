Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı

Futbol dünyasına yeteneğinin yanı sıra asi tavırları, egosu ve sürpriz çıkışlarıyla damga vuran Zlatan Ibrahimovic, yaptığı hareketle yine gündem oldu. İsveçli yıldız trafikte sıkışıp kalınca bir yabancının motosikletine binerek sorunu çözdü.

İSVEÇLİ GOLCÜNÜN PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Sanremo Müzik Festivali'ne gitmek için yola çıkan Zlatan Ibrahimovic trafikte sıkıp kaldı. Dünyaca ünlü futbolcu çözümü, bir başkasının motosikletine binmekte buldu. İsveçli golcü o anları sosyal medya hesabından paylaşırken o anlar büyük ilgi gördü.