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Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi - Son Dakika

Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi

16.12.2021 13:28

Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi "Hedef gözeterek maktule 6 el ateş etti" Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan ve tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5...

Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi

"Hedef gözeterek maktule 6 el ateş etti"

İSTANBUL - Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan ve tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Sezer Öztürk'ün kaçan maktulün arkasından koşarak ve hedef gözeterek tabanca ile 6 el ateş ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan sonra şüphelilerden biri tutuklanırken, yaklaşık 2 ay sonra Artvin'den Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan şüpheli Sezer Öztürk de "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'Yol verme' yüzünden tartışmaya başladılar

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, maktul Halil İbrahim Scholten, Sezer Scholten ve Haydar Genç'in üç araç halinde mangal yakıp içki içmek için Paşaköy Mahallesi tarafına doğru gittikleri, yolda seyir halinde iken Suriye uyruklu kişilerin adres sormaları üzerine maktul Scholten'in aracını durdurarak adres tarif etmeye başladığı anlatıldı. Bu sırada Sezer Öztürk ile onu takip eden Ömer Genç'in maktulün bulunduğu yere geldikleri, Halil İbrahim Scholten ve yanındakilerin araçlarının kapılarını açmaları nedeniyle daralan yoldan geçemeyen Öztürk'ün Scholten'den yolu açmasını istediği, maktulün de diklenerek sert bir şekilde 'beş dakika bekle, yolu açacağım' diyerek karşılık verdiği belirtildi.

Tartışma arbedeye dönüştü

Sezer Öztürk'ün bir süre beklemesine rağmen yolun açılmadığının kaydedildiği iddianamede, Öztürk'ün Scholten'in yanına giderek tekrar 'yolu açacak mısınız?' diye sorması üzerine maktulün tartışma başlattığı, şüpheli Sezer Öztürk'ün 'arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım' sözlerine aldırış etmeyen ve alkollü olan maktul Scholten'in Öztürk'ün suratına yumruk attığı ve taraflar arasında kavga başladığı vurgulandı. Şüphelilerden Duran Genç'in de Sezer Öztürk'ün kafasına sandalyeyi fırlatması üzerine kavganın büyüyerek arbedeye dönüştüğü, kavga sırasında şüpheli Ömer Genç'in tabanca ile havaya birkaç el ateş ettiği, tabancanın tutukluluk yapması üzerine Sezer Scholten'in Ömer Genç'i çelme takarak yere düşürdüğü, tarafların birbirini darp ederek yaraladığı anlatıldı.

"Hedef gözeterek 6 el ateş etti"

Ailelerini eve bırakan Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in maktul ve yanındakilerin peşinden gittiği, şüphelilerin aracını gören maktul Halil İbrahim Scholten'in şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bunun üzerine Sezer Öztürk'ün araçtan indiği, tabanca ile kaçmakta olan maktulün arkasından koşarak ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği belirtildi.

"Bak gelmeyin, sizi vururum"

Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin maktulün sırt kısmına isabet ettiği ve maktulün göğüs kısmından çıktığı, mahallelinin tepki göstermesi üzerine şüpheli Öztürk'ün tekrar araca bindiği anlatıldı. Öztürk'ün olay yerinde bulunan kişilere doğru elinde bulunan silahı göstererek "bak gelmeyin, sizi vururum" diyerek tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, bu sırada aracın ön yolcu koltuğunda oturan Ömer Genç'in camdan yarı beline kadar sarkarak havaya doğru iki el ateş ettiği, daha sonra her ikisinin de olay yerinden kaçtıkları kaydedildi. Maktul Halil İbrahim Scholten'in ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, maktulün ölümüne sebep olan ateş etme eyleminin Sezer Öztürk tarafından gerçekleştirildiği ancak aracın ön yolcu koltuğunda oturan Ömer Genç'in de Öztürk'e engel olmadığı ve olay yerinden kaçarken havaya ateş etmesi yönündeki eylemleriyle 'suçun faili' olduğu aktarıldı.

'Haksız tahrik hükümleri uygulanmalı'

Maktul Halil İbrahim Scholten ile yanındakilerin, sözlü ve fiziksel saldırılarına maruz kalan, eşlerinin ve çocuklarının yanında darba uğrayan mağdur şüpheli Sezer Öztürk ve şüpheli Ömer Genç'in ika eyledikleri eylemlerinin maktul ve mağdurlardan ortaya çıktığı anlaşılan haksız eylemlerin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiklerinin kabulünün gerektiği, bu nedenle Sezer Öztürk ve Ömer Genç haklarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının yasal şartlarının oluştuğu belirtildi.

Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan hapis talebi

İddianamede, tutuklu şüpheli Sezer Öztürk'ün "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Ömer Genç'in, "basit yaralama", "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi
Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi
Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi
Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi

Sezer Öztürk, Sancaktepe, Tragger, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi - Son Dakika


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