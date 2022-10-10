Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde trafik meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada 20 yaşındaki U.K., M.S.'yi (22) silahla ayağından vurarak yaraladı. Saldırgan ve yanındaki kişiler otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı - Son Dakika

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