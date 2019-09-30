Son Dakika Haberleri: Trafikte şok görüntü
Son Dakika Güncel Haber

Trafikte şok görüntü

1 saat önce

Bağcılar O-3 Otoyolu'nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı.

Trafikte şok görüntü, System.String[]

Bağcılar O-3 Otoyolu'nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar O-3 Otoyolu Göztepe mevkiinde yaşandı. Aksaray istikametine seyreden 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından silahını çıkartan bir kişi, silahı trafikteki diğer araçlara doğrulttu. Sürücülerin büyük panik yaşadığı olayı bir kişi fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü.

(İHA)

Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da okulda oynayan çocuklar cansız beden buldu
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 12:54:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte şok görüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]