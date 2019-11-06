Trafikte sopalı kavga kamerada
6 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga
bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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