Son Dakika Haberleri: Trafikte sopalı kavga kamerada
Son Dakika Güncel Trafikte sopalı kavga kamerada

Trafikte sopalı kavga kamerada

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafikte sopalı kavga kamerada, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Başakşehir, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
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