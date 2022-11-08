Ankara'da bir sürücü, seyir halinde giderken direksiyon başında baygınlık geçirdi! Çevredekiler otomobili güçlükle durdurdu - Son Dakika
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Ankara'da bir sürücü, seyir halinde giderken direksiyon başında baygınlık geçirdi! Çevredekiler otomobili güçlükle durdurdu

08.11.2022 18:45

Ankara'da seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün baygınlık geçirdiği araç, 500 metre sürüklenirken çevredeki diğer sürücüler tarafından güçlükle durdurulabildi.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kadın, otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen nedenle baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, refüje çarpıp, yolda ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı. Servis şoförü Serkan Kaya, açık camdan içeri sarkıp, el frenine ulaşarak aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Başka sürücü de yolcu kapısından tutarak aracı durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, çevredekiler tarafından kapısı açılarak durduruldu. Baygınlık geçiren kadın ise sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trafikte sürücüsü bayılan araç, çevredekiler tarafından son anda durduruldu

'KADIN, ARAÇ İÇİNDE BAYGIN HALDEYDİ'

Çevredekilerin trafikte sürüklenen otomobili durdurma çabası ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobili durduranlardan servis şoförü Serkan Kaya, olayı anlattı. Kaya, "Trafikte seyir halindeydim. Bir bayan aracıyla ilk önce refüje çarptı, baygınlık geçirdiğini gördüm çünkü çok yavaş şekilde gidiyordu. Biz araç yavaş yavaş ilerleyince bir şey olduğunu anladık. Ben arabamı kenara çektim. Dörtlülerimi yakarak müdahale etmek için aracın arkasından koşmaya başladım. El frenini çekmeye, frene basmaya çalıştım. Giderken de ayağım takıldı, yoruldum. Kapıya yaslanmaktan kaburgam ezildi. Diğer sürücülerden de yardım istedik. Araç metrelerce gitti. Vücudumun yarısını camdan içeriye soktum; ancak elim yetişmedi. Durdurabilmek için baya uğraştık. Uzun uğraşlar sonucunda diğer arkadaşlarla kapıyı açmayı başardık. Diğer arkadaş sonunda müdahale ederek aracı durdurdu. Kadın, araç içerisinde baygın haldeydi. Olay yerine hemen polis ve motorlu ambulans ekibi geldi. Hemen müdahale ettiler" dedi.

Trafikte sürücüsü bayılan araç, çevredekiler tarafından son anda durduruldu
Trafikte sürücüsü bayılan araç, çevredekiler tarafından son anda durduruldu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ankara'da bir sürücü, seyir halinde giderken direksiyon başında baygınlık geçirdi! Çevredekiler otomobili güçlükle durdurdu - Son Dakika

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