TRAFİKTE TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN DEMET ŞENER SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Son Dakika
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TRAFİKTE TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN DEMET ŞENER SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

03.10.2022 16:30

MANKEN Demet Şener, Emirgan yolunda aracını sıkıştırdığı ve küfrettiği iddiasıyla motokuryeyi savcılığa şikayet etti.

MANKEN Demet Şener, Emirgan yolunda aracını sıkıştırdığı ve küfrettiği iddiasıyla motokuryeyi savcılığa şikayet etti. Şener, En küçük olayda bile susmamamız gerek. Biz de bunları sineye çekmeyeceğiz ki insanlara örnek olalım. Bu kadar ağır küfürleri tabii ki beklemiyordum. Şok oldum, korkmak demeyelim ama korkutucu, insanın can güvenliği de kalmıyor dedi.

Emirgan'a gitmek üzere 5 Ağustos Cuma günü yola çıkan Demet Şener, İstinye istikametinde aracındayken motokurye ile tartıştı. İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını sıkıştırmaya başladı. Şener, o anları cep telefonu ile kaydetti. Durumu fark eden kurye, Şener'in iddiasına göre küfür ve hakaret etmeye başladı. Demet Şener, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Demet Şener, Böyle bir şey hiçbir insan hak etmiyor. Günümüzde çok sıkça duyduğumuz bu tarz sözlü de olsa tacizler ve kötü olaylar yaşanabiliyor. Ben de bu konuyla ilgili bu şekilde açıklama yapıyorum. Çünkü herkese de bir rol model olmak gibi bir misyonumuz da var. Çeşitli sosyal sorumluluk olaylarıyla ilgili de bunu da ben biraz öyle algıladım. O yüzden bununla ilgili sessiz kalmayıp Türk adaletine bunu şikayette bulunduk. Bu şekilde dava süreci başlıyor. dedi.

TEK BİR MESLEK DALINA GENELLEMEYİ DOĞRU BULMUYORUM

Şener, Çok fazla detay veremiyorum. Yalnız değildim, bir kız arkadaşım vardı. Tabii ki hiçbir şekilde tek bir meslek dalını genellemeyi doğru bulmuyorum. Bu kişisel bir şey. Bu karşıdaki kişinin kendiyle alakalı bir şey. Herhangi bir meslekten de olabilirdi. Yolda trafikte yaşanan bir şekilde sözlü olarak inanılmaz ağza alınmayacak küfürlerde bulunması. Ben de bunun bir kısmını da aslında plakasını almaya çalışırken kaydetmiş bulundum. O yüzden biz de elimizdeki delillerle suç duyurusunda bulunduk. En kısa zamanda sonuçlanır diye düşünüyorum diye konuştu.

BEN SİNYALİMİ VERMİŞTİM; İNSANIN CAN GÜVENLİĞİ DE KALMIYOR

Şener, Ben sinyalimi verip sağa doğru gidiyordum yol ayrımındaydım. Ondan sonra da olanlar oldu. Yani çok kısa sürede oldu. Ama önemli değil. Önemli olan bunun bir suç teşkil etmesi. Ben de insani olarak, insanlık haklarımı kullanmak için Türk adaletine şikayette bulundum. Korkmak değil ama insan çok rahatsız oluyor. Şok oldum tabii ki. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bu kadar ağır küfürleri tabii ki beklemiyordum. Şok oldum, korkmak demeyelim ama tabii ki korkutucu can güvenliği de kalmıyor insanın. Motosikletler çok daha rahat hareket ediyorlar. O yüzden hani kimsenin böyle bir şey yaşamaması gerekiyor aslında. Trafikte, herhangi bir başka yerde, birçok insanın başına gelebilen şeyler ifadelerini kullandı.

EN KÜÇÜK OLAYDA BİLE SUSMAMAMIZ GEREK

Şener, Kişisel olan şeylerle ilgili bu kadar açıklama yapmıyorum fakat bu toplumsal bir olay olduğu için, bununla ilgili, susmamamız gerektiğini, bunu sineye çekmememiz gerektiğini bildirmek açısından ve insanlara göstermek açısından sizler de birer köprü oluyorsunuz bizlere. En küçük bir olayda bile susmamamız gerek. Bir kadın olarak hemcinslerimin daha çok maruz kaldığı olaylar olarak adlandırıyorum ben. O yüzden tabii ki bizler güçlü duran, maddi gücü daha fazla olan kadınlar olarak bu şekilde özellikle biz de bunları sineye çekmeyeceğiz ki insanlara örnek olalım diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Demet Şener, Emirgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİKTE TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN DEMET ŞENER SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Son Dakika

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