Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı otomobilin Hüseyin D. adına kiralandığı ve aracın Hüseyin D'nin bilgisi dışında yeğeni Doğuş D. (26), Arda D. (24) ve Özkan K. (31) tarafından alındığı belirlendi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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