Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

22.06.2022 14:10
Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Avcılar'da trafikte takip ettikleri kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Avcılar'da trafikte takip ettikleri kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da Firüzköy Mahallesi'nde otomobiliyle kırmızı ışıkta duran Oğuz B.T'nin (46), kendisini takip eden otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı otomobilin Hüseyin D. adına kiralandığı ve aracın Hüseyin D'nin bilgisi dışında yeğeni Doğuş D. (26), Arda D. (24) ve Özkan K. (31) tarafından alındığı belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Doğuş D. ve Arda D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis, diğer şüpheli Özkan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin, kırmızı ışıkta trafiğin durduğu sırada otomobilden inerek öndeki araçta bulunan Oğuz B.T'ye doğru silahla ateş etmeleri ve daha sonra kaçmaları yer alıyor.

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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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