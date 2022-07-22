Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi - Son Dakika
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Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi

22.07.2022 15:12
Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, D-130 Karayolu Mobil Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan grup, yolun ortasında durdurdukları araçlarından inerek birbirlerine girdi. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı amatör kamera tarafından anbean kaydedildi. Birbirlerine acımasızca vuran şahısları, çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren kavgaya polis ekipleri müdahale etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi - Son Dakika
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