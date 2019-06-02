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Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inip birbirlerine girdi

26 dakika önce

Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inip birbirlerine girdiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iftar sonrası iki sürücü trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga etti.

Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inip birbirlerine girdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iftar sonrası iki sürücü trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredekiler ayırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Bir kişinin darp edilerek yaralandığı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inip birbirlerine girdi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:04 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, kavga, Yerel
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