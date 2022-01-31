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TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika

TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

31.01.2022 11:02

ADANA'da trafikte tartıştığı Yusuf Onur Erkoç'un (28), taksiyle önünü kesen Doğan Budak (18) belindeki tabancayla peş peşe ateş etti.

ADANA'da trafikte tartıştığı Yusuf Onur Erkoç'un (28), taksiyle önünü kesen Doğan Budak (18) belindeki tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Erkoç'un aracına da 4 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olay, 18 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan kente gelen Yusuf Onur Erkoç, ara sokakta karşılaştığı taksici ve içindeki yolcu ile tartıştı. Taksideki yolcu elinde tabancayla inince Erkoç otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Taksideki yolcu da araçla Erkoç'un peşine düştü. Erkoç'u bir süre takip eden yolcu, caddede önünü keserek araçtan indi. Taksideki yolcu, manevra yaparak ara sokağa giren Erkoç'un aracına tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. Bu anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

50 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Silahtan çıkan kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Erkoç'un ihbarıyla bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmek için çalışma başlattı. Ekipler, otomobilde 4 kurşun girişi olduğunu tespit etti. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 19 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla ağustos ayında yakalanıp tutuklanan ve aralıkta cezaevinden çıkan Doğan Budak olduğunu belirledi. Çeşitli suçlardan 50 kaydının olduğu saptanan ve Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen Doğan, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen Budak, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI
TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI
TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI
TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

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Yusuf Onur, İstanbul, Çukurova, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRAFİKTE TARTIŞIP ÖNÜNÜ KESTİĞİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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