Son Dakika Haberleri: Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü
Son Dakika Güncel Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

6 saat önce

Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdüEskişehir'de B.A., trafikte tartıştığı otobüs sürücüsü O.K. ile olaydan 1 gün sonra yolda karşılaşınca yumruk atarak dövdü.

Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

Eskişehir'de B.A., trafikte tartıştığı otobüs sürücüsü O.K. ile olaydan 1 gün sonra yolda karşılaşınca yumruk atarak dövdü. Sokak ortasındaki kavga, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polis şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de özel halk otobüsü sürücüsü olan O.K. ile B.A. trafikte tartıştı. Olaydan 1 gün sonra O.K. İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi sokak üzerinde bir banka oturduğu sırada şüpheli B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Sözlü tartışmanın ardından şüphelilerden B.A., otobüs sürücüsü O.K.'ya yumruk atarak dövdü. Çıkan kavgayı çevredekiler ayırırken, bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Trafikte tartıştığı B.A.'nın yumruklu saldırısına uğrayan O.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü

Eskişehir, kavga, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı Engelli kartıyla otobüse binen şahıs şoföre böyle saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte tartıştı, 1 gün sonra sokak ortasında dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]