Olay, dün öğle saatlerinde, Cuma Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisiklet sürücüsü K.K. ile adı ismi öğrenilemeyen otomobilin kadın sürücü arasında trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilini yol ortasında durduran sürücü, iddiaya göre aracından inip K.K.'yi darbetti. Çevredekiler tepki gösterince sürücü aracına binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbettiği iddiası - Son Dakika

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