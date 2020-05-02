Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü - Son Dakika

MERSİN'in Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişi, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdı. Kadınlara sopayla vurma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilen saldırgan, yanındaki kadınla bölgeden uzaklaştı.

2'nci Çevre Yolu üzerinde, 3 gün önce yaşanan olayda, 2 otomobilde bulunan taraflar

bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Ardından 2 otomobil sürücü araçlarını yol ortasında durdurdu. Otomobillerden birinden inen 3 kadın ile diğer otomobilden inen kadın tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında tek başına otomobilden inen kadının yanındaki erkek de araçtan inip, elindeki sopayla 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterip, araya girmesiyle yanındaki kadın ile otomobile binip, bölgeden uzaklaştı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırgan, kadınlara sopayla vuruyor. Ardından da 3 kadınla tartışan kadını, beraberine alıp bölgeden uzaklaşıyor. Sopayla dövülen kadınların hastaneye giderek, darp raporu aldıkları ve şikayetçi olduğu öğrenildi.