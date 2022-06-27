Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti

27.06.2022 12:09
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol verme tartışmasında falçatayla 3 kişiyi yaralayan şahıs, "Doğrarım" diyerek tehditler savurdu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol verme tartışmasında falçatayla 3 kişiyi yaralayan şahıs, "Doğrarım" diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı 41 VM 373 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G.'nin önünü keserek durdurdu. Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak İ.M., F.A. ve G.A.'yı yaraladı. Olay sonrası yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.G.'nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyuldu. Kamyonet sürücüsü E.G., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan 3 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, 'Doğrarım' diye tehdit etti Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, 'Doğrarım' diye tehdit etti 500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı 500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı
Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, 'Doğrarım' diye tehdit etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:28:19. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement