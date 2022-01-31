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Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti - Son Dakika

Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti

31.01.2022 12:03

Adana'da trafikte tartıştığı Yusuf Onur Erkoç'un taksiyle önünü kesen 18 yaşındaki Doğan Budak belindeki tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Erkoç'un aracına da 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Kısa sürede yakalanan Budak, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etse de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde İstanbul'dan kente gelen Yusuf Onur Erkoç, ara sokakta karşılaştığı taksici ve içindeki yolcu ile tartıştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Taksideki yolcu elinde tabancayla inince Erkoç otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Taksideki yolcu da araçla Erkoç'un peşine düştü. Erkoç'u bir süre takip eden yolcu, caddede önünü keserek araçtan indi. Taksideki yolcu, manevra yaparak ara sokağa giren Erkoç'un aracına tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. Bu anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, görüntüleri inkar etti

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Silahtan çıkan kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Erkoç'un ihbarıyla bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmek için çalışma başlattı. Ekipler, otomobilde 4 kurşun girişi olduğunu tespit etti. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 19 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla ağustos ayında yakalanıp tutuklanan ve aralıkta cezaevinden çıkan Doğan Budak olduğunu belirledi.

Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, görüntüleri inkar etti

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Çeşitli suçlardan 50 kaydının olduğu saptanan ve Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen Doğan, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen Budak, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti
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Yusuf Onur, İstanbul, Çukurova, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti - Son Dakika
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