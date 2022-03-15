TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMI DARP ETTİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMI DARP ETTİ; O ANLAR KAMERADA

15.03.2022 04:58

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Levent Yapar (58) otomobiliyle eşini almaya giderken, yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle önünü kesen 24 yaşındaki S.A. tarafından darp edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Levent Yapar (58) otomobiliyle eşini almaya giderken, yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle önünü kesen 24 yaşındaki S.A. tarafından darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan Yapar, S.A.'dan şikayetçi oldu

Olay, 11 Mart Cuma günü Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana geldi. Eşini almak için otomobiliyle yola çıkan Levent Yapar'ın önü, bir süre sonra bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü S.A. (24) iddiaya göre, Yapar'ı yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle darp etmeye başladı. Yapar ise bir süre önce felç geçirdiğini ve vurmaması gerektiğini söylemesine rağmen S.A. darp etmeye devam etti. Çevredekilerin araya girmesi üzerine S.A. otomobiline binip bölgeden uzaklaştı. Darp edilen Yapar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ancak S.A. olaydan kısa bir süre sonra otomobiliyle yeniden olay yerine gelerek Yapar'ı tekrar darp etmeye başladı. S.A. arkadaşları tarafından otomobiline bindirilip bölgeden uzaklaştırıldı. Yapar ise hastaneye giderek darp raporu aldı ve S.A.'dan şikayetçi oldu. Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

'YALVARIYORUM HASTAYIM, VURMA'

Olayın ardından şikayetçi olan Levent Yapar, "Araç arkadan gelip önümü kesti, kolu alçılı bir delikanlı indi. Küfrederek üzerime geldi. Onu ilk gördüğümde elimle 'Ne oldu?' şeklinde işaret yaptım. O üzerime gelirken ben konuşmak için dışarı çıkmaya çalıştım. Ben daha çıkmadan ayağıyla kapıya vurdu, ayağım kapının arasına sıkıştı. Sonra itip dışarı çıktım. Küfrederek beni dövmeye başladı. Ben 'Yalvarıyorum, hastayım vurma' dedikçe o vurdu. Sonra arkadan ciple gelip S.A.'yı tutan arkadaşları sinirli biri olduğunu, zararımı karşılayacaklarını ve konuyu kapatmamı söylediler. 'Ben dayak yediğimle mi kalacağım? Her önüne gelen yolda insan mı dövecek?' dedim. O sırada tansiyonum yükseldi. Arkadaşları da onu otomobiline bindirip uzaklaştırdılar. Daha sonra ikinci kez geldi, tekrar vurmaya başladı. Çevreden gelenler onu durdurdu. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMI DARP ETTİ; O ANLAR KAMERADA
TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMI DARP ETTİ; O ANLAR KAMERADA
TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMI DARP ETTİ; O ANLAR KAMERADA

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Otomobil, Bodrum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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