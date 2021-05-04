BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAMAKLA SUÇLANAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAMAKLA SUÇLANAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

04.05.2021 15:23
BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAMAKLA SUÇLANAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ, System.String[]

BEŞİKAŞ'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (22) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol'un (49) "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

BEŞİKAŞ'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (22) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol'un (49) "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanığın oğlu Yiğit Alper Yontarkol, tanık olarak dinlenildi.Olay günü, ailece araçla seyir halindeyken müştekinin bulunduğu araç ile karşı karşıya geldiklerini anlatan tanık Yontarkol "Selektör yaptık ancak müşteki yol vermedi. Babam yolun tek yön olduğunu söyledi. Müşteki ise hakaret etti.Babamın ikaz etmesi üzerine müşteki küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Sonra iki kişi arabamıza doğru yürüdü. Bu arada müşteki, anneme ve babaanneme küfretti. Babam da arabadan bir cisim alarak indi, bu sırada müşteki arabayı babamın üzerine sürdü. Babam kenara kaçarak kurtuldu. Ardından arabaya döndü ve olay yerinden ayrıldık" dedi. Duruşmada dinlenilen diğer tanık Mehmet Delidolu ise kağıt toplayıcısı olduğunu, olay günü iki araç sürücüsünün tartıştığını gördüğünü ancak kimin kime küfrettiğini ve bıçaklama anını görmediğini ifade etti.

"CEZAEVİNDE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRDİM"Sanık Yontarkol ise savunmasında"Cezaevinde kalp rahatsızlığı geçirdim. Bunun yanı sıra ciddi rahatsızlıklarım devam ediyor. Babam kanser oldu, ailecek zor durumdayız. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Sanık avukatlarından Sabahattin Güman, müvekkilinin tutukluluğunun infaza dönüştüğünü ve suç vasfının lehine değişme ihtimali olduğunu belirterek tahliye edilmesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDUMahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmasında gelinen aşamayı dikkate alarak sanık Yontarkol'un tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İtalya'da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelen Arda İpek, Beşiktaş'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandığını belirterek şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta 7 Mart 2020'de saat 21.00 sıralarında müşteki Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritte gelmekte olan araç sürücüsü sanık Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi.Tartışmanın devamında sanığın aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi. İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği öne sürüldü. İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu iddianamede anlatıldı. İddianamede 8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkol'un, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

İstanbul, Beşiktaş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA ARACIN PENCERESİNDEN SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLAMAKLA SUÇLANAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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