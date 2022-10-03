Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya çalıştı - Son Dakika
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Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya çalıştı

03.10.2022 09:46

Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya çalıştıİSTANBUL Sarıyer'de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya çalıştı

İSTANBUL Sarıyer'de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya çalıştı - Son Dakika
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