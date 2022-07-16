Trafikte tartıştığı kişiyi "güreşçi hareketiyle" yaralayan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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Trafikte tartıştığı kişiyi "güreşçi hareketiyle" yaralayan şüpheli serbest kaldı

16.07.2022 21:28

Kuşadası'nda çıkan yol verme tartışmasında, güreş müsabakalarında görülen "bel kündesi" tekniğiyle tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda çıkan yol verme tartışmasında, güreş müsabakalarında görülen "bel kündesi" tekniğiyle tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde, sürücüler M.A. (26) ile Ü.Y (47) arasında trafikte tartışma çıktı.

Araya girenlere karşın, yumruklu kavgaya dönüşen tartışmada M.A., Ü.Y.'yi güreşçi hareketi olan "bel kündesi" yöntemiyle yere savurdu.

Ağır yaralanan Ü.Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştığı kişiyi 'güreşçi hareketiyle' yaralayan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı kişiyi "güreşçi hareketiyle" yaralayan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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