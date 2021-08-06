Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (3)

TUTUKLANDIAnkara'da, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI Ankara'da, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tosun, savcılık ifadesinde, Karaağaç'ı tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Tosun, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



Ankara, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (3) - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı

Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti

TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği

Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi