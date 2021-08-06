TUTUKLANDI
Ankara'da, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'a çarparak, yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü Tarık Tosun, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tosun, savcılık ifadesinde, Karaağaç'ı tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Tosun, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı (3) - Son Dakika