Trafikte tartıştıkları AA muhabirini darbederek yaralayan sanıklara hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte tartıştıkları AA muhabirini darbederek yaralayan sanıklara hapis cezası

31.05.2022 17:06
Trafikte tartıştıkları AA muhabirini darbederek yaralayan sanıklara hapis cezası

Kağıthane'de yol verme meselesinden tartıştıkları AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darbederek, çenesinin kırılmasına neden olan iki sanık, "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de yol verme meselesinden tartıştıkları AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darbederek, çenesinin kırılmasına neden olan iki sanık, "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahil Biçeroğlu ile avukatları Merve Akardere Yılmaz ve Elif Remle Yaralı katıldı.

Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ancak başka dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Doğukan Serdar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, diğer sanık Ufuk Akdağ'ın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müdahil Biçeroğlu'nun avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Akdağ'ın avukatı, müvekkilinin, haksız tahrik altında sadece bir kez müdahile vurduğunu kabul ettiğini söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık Doğukan Serdar ise tüm aşamalarda pişman olduğunu belirterek, müdahilin kusurlu bir şekilde motoruna çarptığını ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Serdar, bu nedenle müdahile vurduğunu ifade ederek, "İsteyerek, kasıtlı bir şekilde olmadı. Eğer bir kazaya karışıyorsanız, hatalıysanız bir 'Gençler nasılsınız? Bir şeyiniz var mı? Hastaneye gitmek gerekir mi?' gibi insani bir yaklaşım bekledim." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, sanık Ufuk Akdağ'ın, daha önce İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle ilgili mahkemeye bildirimde bulunulmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz 2021'de, sürücü Doğukan Serdar ile arkasında oturan Ufuk Akdağ'ın bulunduğu motosikletin, Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptığı ve tarafların bu kaza üzerine tartıştıkları belirtilmişti.

Tartışma sırasında sanıkların Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darbettikleri, savunmalarında da darp suçunu kabul ettikleri aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Biçeroğlu'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir mahiyette olmadığı, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olarak belirlendiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanıkların "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İstanbul'da kadına kapkaç şoku kamerada: Görüntülü görüşme yaparken çaldılar İstanbul'da kadına kapkaç şoku kamerada: Görüntülü görüşme yaparken çaldılar
Kaynak: AA

Kağıthane, İstanbul, Doğukan, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştıkları AA muhabirini darbederek yaralayan sanıklara hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:57 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte tartıştıkları AA muhabirini darbederek yaralayan sanıklara hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement