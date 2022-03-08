Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın davasında mütalaa - Son Dakika
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Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın davasında mütalaa

08.03.2022 15:09
Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın davasında mütalaa

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müdahil Ekrem Biçeroğlu, avukatı Mücahit Yılmaz ile katılırken, sanıklar ve avukatları gelmedi.

Biçeroğlu'nun yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun dava dosyasına ulaştığı belirtilerek, raporda olay nedeniyle Biçeroğlu'nun alnında oluşan izin "sabit iz" niteliğinde olduğu kaydedildi.

Hakim, Biçeroğlu'na 3-4 metre mesafeden bakıldığında dahi alnındaki izin görüldüğünü tutanağa geçirdi.

Bunun üzerine söz alan avukat Yılmaz, ilgili kanun gereği sanıkların ayrı ayrı en az 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmaları gerektiğini söyledi.

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanıkların, Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darbettikleri belirtilen mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Biçeroğlu'ndaki yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek mahiyette olmadığı kaydedildi.

Mütalaada, yaralanmanın yaşam fonksiyonlarına etkisinin 3 olarak belirtilen orta derecede olduğu, ayrıca yüzünde sabit iz oluştuğunun olaydan 6 ay sonra alınan rapordan da anlaşıldığı ifade edildi.

Mütalaada, tüm dosya kapsamına göre iki sanığın "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Müdahil avukatı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme, başka suçtan cezaevinde bulunan sanık Doğukan Serdar, tutuksuz sanık Ufuk Akdağ ve Biçeroğlu'nun avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz 2021'de, sürücü Doğukan Serdar ile arkasında oturan Ufuk Akdağ'ın bulunduğu motosikletin, Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptığı ve tarafların bu kaza üzerine tartıştıkları belirtiliyor.

Tartışma sırasında sanıkların Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darbettikleri, savunmalarında da darp suçunu kabul ettikleri kaydedilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Biçeroğlu'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir mahiyette olmadığı, kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olarak belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trafikte tartıştıkları AA muhabirinin çenesini kıran 2 sanığın davasında mütalaa - Son Dakika
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