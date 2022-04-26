Trafikte tehlikeli hareketler - Son Dakika
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Trafikte tehlikeli hareketler

26.04.2022 11:38
Trafikte tehlikeli hareketler

Türkiye'nin en işlek güzergahlarından olan Denizli-Antalya karayolunda, hiçbir şey olmamış gibi kilometre ters şeritten ilerleyen iki otomobilin, tehlikeli yolculuğu bu kadarına da olamaz dedirtti.

Türkiye'nin en işlek güzergahlarından olan Denizli- Antalya karayolunda, hiçbir şey olmamış gibi kilometre ters şeritten ilerleyen iki otomobilin, tehlikeli yolculuğu bu kadarına da olamaz dedirtti.

Türkiye'nin en önemli turizm yollarından olan Denizli - Antalya karayolunda kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Ters şeritten hiçbir şey olmamış gibi kilometrelerce ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Aniden karşılarına çıkan araçları görünce şok yaşayan sürücülerin dikkati ve hızlarını düşürmesi, yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçti.

Bu kadar da olmaz dedirten görüntülerin ilki, dün akşam saatlerinde Denizli merkez Sümer Mahallesi'nde kayıtlara geçti. Aynı zamanda bölünmüş bir yol olan Denizli - Antalya karayoluna ters şeritten giren otomobil, hiç bir şey olmamış gibi kilometrelerce yoluna devam etti. Denizli Otogarı karşısındaki kapalı alt geçit boyunca da ters yönden ilerleyen araç, karşıdan gelen diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Akıllara durgunluk veren 2'inci görüntü ise Denizli - Antalya karayolunun Acıpayam rampasında kaydedildi. Bölünmüş yola ters şeritten giren otomobil, diğer sürücülerin ikazlarına aldırmadan süratli bir şekilde yoluna devam etti.

Görenleri hayrete düşüren duyarsız sürücülerin, kilometrelerce ters şeritten ilerledikten sonra her hangi bir kazaya karışmadan kendileri güzergahlarına geçtikleri öğrenildi. - DENİZLİ

Trafikte tehlikeli hareketler
Trafikte tehlikeli hareketler
Trafikte tehlikeli hareketler
Trafikte tehlikeli hareketler

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Denizli, Tragger, Türkiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tehlikeli hareketler - Son Dakika


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