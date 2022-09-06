Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika
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Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

06.09.2022 20:38
Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada Diyarbakır'da saman yüklü kamyon trafikte kazaya davetiye çıkardıDİYARBAKIR Diyarbakır'da aşırı saman yükü ile trafikte seyreden bir kamyonet çevresine tehlike saçtı.

Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

Diyarbakır'da saman yüklü kamyon trafikte kazaya davetiye çıkardı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da aşırı saman yükü ile trafikte seyreden bir kamyonet çevresine tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın kameralarına böyle yansıdı.

Olay, Diyarbakır- Bingöl istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 23 ABZ 084 plakalı kamyonet şoförü, kasasına kapasitesinden fazla saman bağladığı kamyonetle yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasadaki samanın virajlarda yana doğru yatarak her an devrilecek duruma gelmesi, yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden oldu. O anlar, anbean bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika
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