Son Dakika Haberleri: Trafikte tehlikeli yolculuk
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Trafikte tehlikeli yolculuk

59 dakika önce

Trafikte seyir halindeki bir otomobilde yer bulamayan genç, gövdesinin yarısı dışarıda olacak şekilde yolculuk yaptı.

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Trafikte seyir halindeki bir otomobilde yer bulamayan genç, gövdesinin yarısı dışarıda olacak şekilde yolculuk yaptı.

Ağrı- Tutak karayolunda bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tıka basa doldurulan otomobilde yer bulamayan bir genç gövdesinin yarsı dışarıda kalacak şekilde yolculuk yaptı.

Trafiğin yoğun olduğu ve tehlikeli virajlarla dolu olan yolda canını hiçe sayan genç aynı zamanda diğer insanlar için de risk oluşturdu. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
Tutak, Ağrı, Güncel
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