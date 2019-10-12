Trafikte tehlikeli yolculuk

Maltepe'de paten kayarken bir aracın arkasına tutunarak kilometrelerce ilerleyen genç trafiği tehlikeye düşürürken, yoldaki sürücülerin de tepkisini çekti.

Maltepe Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı İdeal Tepe Köprülü kavşağı civarında hafif ticari aracın arkasına takılan pantenci genç kilometrelerce bu şekilde ilerledi. Sürücünün fark edemediği patenci genç, Orhangazi Şehir Parkı civarındaki trafik ışıklarında tutunduğu araçtan ayrılarak parkın içine girdi.

Yoldaki diğer sürücüler, hayatını hiçe sayan ve trafiği tehlikeye düşürerek kaza riski oluşturan genci şaşkınlıkla izlerken tepki de gösterdi.