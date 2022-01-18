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TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

18.01.2022 19:41

SANCAKTEPE'DE hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

SANCAKTEPE'DE hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü S.B.'ye bin 243 lira para cezası uygulandı.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mehmet Akif Caddesi'nde bir sürücü tarafından çekildi. Görüntülerde, 34 LPM 21 plakalı kamyonette bulunan hurda çuvallarından birinin her an düşecekmiş gibi yerinden çıktığı görülüyor. Çuvalın düşebileceğine ve trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ediyor. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.

Sivil Trafik ekipleri, Sultanbeyli'deki adresi tespit edilen sürücü S.B.'ye bin 243 lira trafik cezası kesti. Kamyonetin muayenesiz olduğu tespit edildi. Sürücüye aracının muayenesini yaptırması için 7 gün süre verildi.

TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ
TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ
TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ
TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

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Para Cezası, Sancaktepe, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ - Son Dakika
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