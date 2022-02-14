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Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada

14.02.2022 00:58
Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada

Bursa'da sürücüler arasında yaşanan yol verme kavgası boks rinklerini aratmadı.

Bursa'da sürücüler arasında yaşanan yol verme kavgası boks rinklerini aratmadı. Birbirine giren sürücülerin kavgasında tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca Mahallesi'nde bulunan Botanik Park civarında iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya biranda sürücülerin yanlarındaki şahıslar da dahil oldu. Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Bölgeden geçen bir vatandaşın aracını durdurarak kavgayı ayırmaya çalışması dikkati çekti. - BURSA

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Bursa, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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