Trafikte terör estiren lüks araçlı maganda yakalandı

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Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz