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Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı

19.06.2021 01:57
Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı, System.String[]

Denizli'de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş eden ve araçta bulunan 2 günlük evli genç kadını boynundan yaralayan maganda, lüks aracını çıkmaz bir sokakta terk edip kayıplara karıştı.

Denizli'de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş eden ve araçta bulunan 2 günlük evli genç kadını boynundan yaralayan maganda, lüks aracını çıkmaz bir sokakta terk edip kayıplara karıştı.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafikte makas atarak ilerleyen İbrahim T., sözlü tartışmaya girdiği Önder K. ve yanında yolcu olarak bulunan Eda G.Ü'nün içerisinde bulunduğu cipe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kız arkadaşıyla birlikte lüks aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Saldırganın kız arkadaşıyla binip uzaklaştığı 35 AGB 534 plakalı lüks otomobili PTS kayıtlarından takip eden ve İbrahim T'nin gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, olaydan 2 saat sonra aracı Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 2617 Sokakta terk edilmiş vaziyette buldu.

Karanlık çıkmaz sokaktaki ağaçların altına park edilen lüks araç, çekiciyle bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi. Aracın bulunduğu çıkmaz sokakta saldırgan İbrahim T'nin bir akrabasının yaşadığı, saldırganı yakalamak için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı
Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı
Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı - Son Dakika


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