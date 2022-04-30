Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA

30.04.2022 19:41

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren sürücü karşı yönden gelen sürücü ile kavga ederken, bıçak çekmeye çalıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren sürücü karşı yönden gelen sürücü ile kavga ederken, bıçak çekmeye çalıştı. Kavga, sürücülerin yakınlarının araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 TD 906 plakalı otomobilin sürücüsü ters yöne girdiği sırada karşı yönden gelen 67 ABG 495 plakalı aracın geçişine engel oldu. İki sürücü arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Yumruk ve tekmeli kavgada ters yöne giren sürücü, bıçak çekmeye çalışırken, bıçağı düşürdü. Yaşanan arbede, sürücülerin yakınlarının araya girmesiyle engellendi. Kavga eden sürücüler sakinleşerek araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA

YORUMLAR
500
Ters yönde seyreden sürücü önce otomobile sonra ağaca çarparak devrildi Ters yönde seyreden sürücü önce otomobile sonra ağaca çarparak devrildi Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:50 Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 20:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | TRAFİKTE 'TERS YÖN' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement