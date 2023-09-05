Yol kavgasında yanlışlıkla karısını öldüren adamın ilk ifadesi: Koruma amaçlı silahı çıkarttım - Son Dakika

Yol kavgasında yanlışlıkla karısını öldüren adamın ilk ifadesi: Koruma amaçlı silahı çıkarttım

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:38

Tutuklanan Cevdet Dündar, trafikte yaşanan tartışma sonucunda yanlışlıkla eşini vurduğunu iddia etti. Savcılıktaki ifadesinde kendisini korumak amacıyla silahına davrandığını söyleyen şüpheli, olayın ardından pişmanlık duyduğunu belirtti.

Ankara'da trafikte tartıştığı şahıslarla kavga ederken yanlışlıkla silahla karısını öldüren Cevdet Dündar'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Dündar; yolda giderken bir vatandaşa yol vermek için durduğunu, arkadan gelen ve yanında aracı ile duran Halit K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

KARŞI TARAFI VURMAK İSTERKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şüpheli Cevdet Dündar, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Ağustos tarihinde trafikte seyir halindeyken 'yol verme' tartışması nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Yaşanan olay neticesinde silahıyla karşı tarafa ateş açan şüpheli Dündar, yanlışlıkla eşini göğüs bölgesinde vurdu. Eşi hayatını kaybederken şüpheli Dündar adliyeye sevk edildi.

Trafikte yanlışlıkla karısını öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Arbede sırasında tabanca ateş aldı

KÜFÜR EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan şüpheli, yolda seyir halindeyken engelli bir vatandaşa yol vermek için durduğunu, arkadan gelen ve yanında aracı ile duran Halit K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Şüpheli Dündar daha sonra Halit K.'nin, araçtan inerek yanına geldiğini ve kapıyı açarak kendisine vurmaya başladığını iddia etti.

Trafikte yanlışlıkla karısını öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Arbede sırasında tabanca ateş aldı

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN SİLAH ÇIKARTTIM"

Kendisini korumak amacıyla silahına davrandığını iddia eden Dündar, "Elinde siyah veya füme renkli bir şey vardı, ben bıçağa benzettim. Kendimi korumak amacıyla tabancayı çıkardım. Bu esnada Halit K., benim karnıma ve gözüme yumruk attı. Ben de tabancanın namlu ucundan tutarak kabzası ile Halit K.'nin kafasına birkaç kez vurdum. Namlu yönü benden tarafta değildi. Şahıs, silahı elimden almaya çalıştığı esnada tabanca ateş aldı. Sonra şahıs beni yere düşürdü, tabanca elimdeydi. Tabancayı almaya çalıştığı esnada tabanca bir kez daha ateş aldı. Halit K., elimden silahı almaya çalıştığı esnada elimi ısırdı. Daha sonra çevreden 'bayan vuruldu' seslerini duydum.

Trafikte yanlışlıkla karısını öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Arbede sırasında tabanca ateş aldı

"BENİ TEKMELEMEYE BAŞLADILAR"

Ancak Halit K.'nin oğlu A.K. beni tekmelemeye başladı ve sırtıma bastırdı. Daha sonra ben eşimin yanına koştum. Silahı kimseye vermedim. Arabanın içine attım. Benim niyetim, şahıslardan kendimi korumaktı. Tabancayı korkutmak amacıyla çıkarmıştım. Kimseyi vurma niyetim yoktu. Vurmak istesem iki şahsı çok rahat vurabilirdim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, eşimi kaybettim ve mağdurum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kavgasında yanlışlıkla karısını öldüren adamın ilk ifadesi: Koruma amaçlı silahı çıkarttım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol kavgasında yanlışlıkla karısını öldüren adamın ilk ifadesi: Koruma amaçlı silahı çıkarttım - Son Dakika
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