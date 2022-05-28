Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı

28.05.2022 11:33

Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, karayolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü gözaltına alındı.

Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, karayolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, motosikleti ile İzmir- Ankara karayolunda motosikletinin ön tekerini kaldırarak video çeken F.Ç., 'Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim' notuyla, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Yapılan paylaşımın ardından, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsü F.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrasında gözaltına alınan sürücü, trafiği tehlikeye düşürmek ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak suçlarından yaklaşık 12 bin lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı
Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı
Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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