Trafikte 'Yarış' Kazasında Ölen Kızın Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Bakırköy sahil yolunda otostop çekerek bindiği iddia edilen aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Julia İnanch'ın cenazesi annesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Bakırköy sahil yolunda otostop çekerek bindiği iddia edilen aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Julia İnanch'ın cenazesi annesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. İnanch'ın arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önüne gelerek arkadaşlarının cenazesini bekledi.



Kaza, dün 16.30 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, Julia İnanch(17) ve arkadaşı L.H.C. (17) otostop yaparak bir araca bindiler. Bindikleri araçtaki sürücü yolda başka bir araç ile yarışa girdi. Sürücünün tehlikeli hareketler yapması sonrası Julia İnanch ve arkadaşı arabadan inmek istedi. Kazada Julia İnanch ve arkadaşı yaralandı. İnanch olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Adli tıp önünde acı bekleyiş



Kaza sonrası yapılan işlemlerin ardından İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenazeyi teslim almak için kurumun önüne İnanch'ın acılı annesi ve arkadaşları geldi. İnanch'ı ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeyi işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı.



Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kazaya sebebiyet veren 2 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. - İSTANBUL

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