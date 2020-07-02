Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı
Ümraniye'de iki beton mikserinin yarıştığı görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti.
Ümraniye'de iki beton mikserinin yarıştığı görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti. Yakalanan 2 sürücüye toplam 528 TL para cezası kesildi.
Ümraniye'de iki beton mikser sürücüsü trafikte yarışarak tehlikeli yolculuk yaptı. Mikserlerin yarış görüntülerinin basına yansımasının ardından polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarla mikser sürücüleri Ferhat E. ve Yunus E. kıskıvrak yakalandı. Mikser sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d maddesine (Trafik güvenliği ve Düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan dolayı 132 TL para cezası uygulandı. Öte yandan 57/1-a maddesine istinaden (kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek) suçlarından dolayı 132 şer TL, toplamda ayrı ayrı 264 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:05 Kaynak: İHA
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