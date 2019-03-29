Son Dakika Haberleri: Trafikte Yarışan Aracın Karıştığı Kaza Kamerada

Trafikte Yarışan Aracın Karıştığı Kaza Kamerada

1 saat önce

Çekmeköy'de karayolunda yarış yapan iki araçtan biri kontrolünü kaybederek bariyerlere girdi.

Trafikte Yarışan Aracın Karıştığı Kaza Kamerada, System.String[]
Çekmeköy'de karayolunda yarış yapan iki araçtan biri kontrolünü kaybederek bariyerlere girdi. Yarış yapan iki araç ve diğer aracın bariyerlere girdiği anlar başka bir araçtaki kamera tarafından görüntülendi.

Olay dün sabah saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda iki araç yarışmaya başladı. Trafikte hızla ilerleyen iki araç diğer araçların yanından geçti. Bu sırada araç sürücülerinden biri hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Kaza sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, diğer araçlar kaza yapan araca son anda çarpmaktan kurtuldu. Öte yandan, kaza yapan aracın yarıştığı otomobil sürücüsü ise gözlerden kayboldu. İki aracın yarış yaptığı ve kazaya karıştığı anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki araç yarış yapıyor. Ardından arkada giden araç bariyerlere girerken, ortalık toz bulutuna dönüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Sabah, Çekmeköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte Yarışan Aracın Karıştığı Kaza Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]