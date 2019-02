İçişleri Bakanlığının 'Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması' projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Şehmus Günaydın; "Trafik kazalarında can kayıplarını asgariye indirmek, bu konuda gayret göstermek de hepimizin görevi" dedi. Cumhuriyet Meydanı Sahabiye Medresesi önünde düzenlenen programda Vali Şehmus Günaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez , İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, kurum kuruluş müdürleri ve öğrenciler katıldı. Yayalara öncelik vermek için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini, yaya geçidine yaklaşıldığında frene basmanın alışkanlık haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın; "Bugün burada ülkemizin bütün vilayetlerinde olduğu gibi yaya geçidinde farkındalığı artırmak için bir etkinlik düzenlendi. Tabi ki bu etkinliğin amacı hepimizin bildiği gibi özellikle son zamanlarda yaya geçidinde meydana gelen kazalar. Yaya geçitleri, vatandaşlarımızın çok sık kullandığı alanlardır. Bu alanlarda güvenli geçişi sağlamak da bizim elimizde. Sürücülerin ve yayaların elinde. Özellikle yayalara geçiş vermek, onlara öncelik vermek için bu etkinlik düzenlendi. Bizler, yaya geçidinde ayağını atan bir vatandaşı gördüğümüz anda mutlaka frene basıp durmalıyız. Bu alışkanlığı mutlaka edinmek zorundayız. Sürücünün kurallara uymaması, hızını kesmemesi sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle maalesef vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok önemlidir. Ama bunu sağlamak için yaya geçitlerinde sürücülerimize çok büyük görevler düşüyor. Sürücülere seslenmek istiyorum; bu yaya geçidinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden bizim yakınımız, akrabamız olabilir. Bizler, bu acıları yaşamamak için mutlaka ayağımızı frene atmasını bilmeliyiz. Bu olaylarda can kayıplarını asgariye indirmek için öncelikli olarak sürücülerimizin dikkat etmesi lazım. Birçoğumuz sürücüyüz, insan hayatına çok önem vermek zorundayız. Trafikte maalesef her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Trafik kazalarında can kayıplarını asgariye indirmek, bu konuda gayret göstermek de hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından Vali Günaydın ve beraberindekiler, sürücülere farkındalık oluşturmak için yaya geçidinden geçerken, ayrıca sürücülere broşür dağıttı. - KAYSERİ