Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası" - Detaylar
51 dakika önce
- Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülke genelinde başlatılacak "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası"nın Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:21 Kaynak: AA
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