Son Dakika Haberleri: Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası" - Detaylar

Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası" - Detaylar

51 dakika önce

- Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülke genelinde başlatılacak "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası"nın Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki açılışına katıldı.

- Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülke genelinde başlatılacak "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası"nın Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki açılışına katıldı.(5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Süleyman Soylu, Güncel
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