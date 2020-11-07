Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı - Son Dakika

Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı

07.11.2020 11:09
Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüşün devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüşün devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim 2018'de Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretiyle belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği ilk defa yayalara verildi.

Değişikliğin ardından toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmaya yönelik sürücü ve yayaları kapsayacak şekilde, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya güvenliğine yönelik kampanya başlatıldı.

3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya eğitim verildi

Kampanya kapsamında illerdeki yaya geçitlerinin fiziki durumları tekrar gözden geçirilirken, eğitim çalışmalarına da önem verildi.

Bugüne kadar 3 milyon 678 bin 963 sürücü ve yayaya, önceliğin yayada olduğunun vurgulanması amacıyla bilinçlendirme eğitimleri verildi. Ayrıca sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması ve yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan "önce yaya" görselleri, araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirildi.

20 Ekim 2020 itibarıyla 17 bin 948 yaya geçidi ve 11 bin 355 okul geçidine önce yaya ikonu uygulandı.

Kaza yerinde yaya ölümleri yüzde 35,5 düştü

Yaya önceliği düzenlemesiyle trafik kazalarına bağlı yaya ölümleri de düşmeye başladı.

Kanun teklifinin kabul edildiği tarihten önce 26 Ekim 2016-25 Ekim 2018 arasında kaza yerinde 1077 yaya hayatını kaybetti. Kanun değişikliğinin kabul edildiği 26 Ekim 2018'den 25 Ekim 2020'ye kadar geçen sürede, kaza yerindeki yaya ölümleri 382 kişi azalarak, 695'e düştü. Düzenlemeyle kaza yerinde yaşanan ölümlerde yüzde 35,5'lik düşüş sağlandı.

Değişiklik öncesi toplam 3 bin 230 yaya, kaza yeri ya da sonrasında hayatını kaybederken, değişiklik sonrası olay yeri ve sonrasında yaşamını yitiren yaya sayısı 864 azalarak 2 bin 366'ya düştü. Böylelikle kaza yeri ve sonrasında yaya ölümlerinde yüzde 26,7'lik düşüş sağlandı.

İçişleri Bakanlığı, Okul, Kaza, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı - Son Dakika


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