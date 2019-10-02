Trafikte yaya önceliği etkinliği

Çankırı'da trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla kentin farklı noktalarında yaya geçidi nöbetleri tutuldu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek de öğrencilerle birlikte Anıt Alanı'nda bulunan yaya geçitlerinde yaya geçidi nöbetine katıldı.

Öğrenciler ellerinde "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Bu yolda birlikteyiz" yazılı pankartlar taşıyarak sürücülere, yaya geçidi hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Vali Aktaş, burada yaptığı açıklamada, devletin görevinin vatandaşın sağlık, huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği çalışması başlatıldığını hatırlatan Aktaş, "Sonuç olarak da yaya geçitlerimizin fonksiyonel bir hale geldiğini görmekteyiz. Artık yayalarımız yaya geçitlerini daha güvenli bir şekilde kullanabilmektedir. Tabii bunun kültür olarak yerleşmesi biraz zaman alacaktır. Bunu desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bugün il ve ilçede etkinlik planlandı. Bu kültürün en başta okullarda verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.