Trafikte yaya önceliği etkinliği
1 saat önce
Etkinlikten detaylar Trafikte yaya önceliği etkinliği İSTANBUL - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Taksim'de yaya geçidi nöbetleri tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Etkinlikten detaylar Trafikte yaya önceliği etkinliği
İSTANBUL - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Taksim'de yaya geçidi nöbetleri tutuldu.
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