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Trafikte yaya önceliği etkinliği

1 saat önce

Etkinlikten detaylar Trafikte yaya önceliği etkinliği İSTANBUL - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Taksim'de yaya geçidi nöbetleri tutuldu.

Etkinlikten detaylar Trafikte yaya önceliği etkinliği

İSTANBUL - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Taksim'de yaya geçidi nöbetleri tutuldu.

Trafikte yaya önceliği etkinliği

Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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