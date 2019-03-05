Trafikte Yaya Önceliği Görsellerle Destekleniyor

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. 81 il valiliği, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığına genelge gönderen Bakanlık; trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan 'Önce Yaya' görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde illerde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesini istedi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek olan bu görseller sayesinde sürücülere, önceliğin yayalarda olduğu uyarısı yapılacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığı'na Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Önce Yaya Uygulaması' konulu genelge gönderdi. Genelgede, geçen yıl Ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı. Buna göre; "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmü getirildiği vurgulandı.



Trafik uygulamasına ilk defa giren bu düzenlemenin sürücülere ve yayalara doğru anlatılması gerektiğine dikkat çekilen genelgede; trafikte yaya önceliği farkındalığının oluşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiği, 81 İlde eş zamanlı 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyası başlatıldığı belirtildi.



Yollara "Önce Yaya" görseli çizilecek



Bakanlık 81 ile gönderdiği genelge ile yıl boyunca bu kampanyanın etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer-zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara durarak geçiş hakkı vermelerinin sağlanmasını istedi.



Araç sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği gerekirse durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda 'Önce Yaya' görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek. - ANKARA

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