Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal edenlere ceza yağdı - Son Dakika

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Trafikte yaya önceliği kuralına uymayan 91 bin sürücü ile kuralları ihlal eden 7 bin 500 yayaya, 2019'da 45 milyon liradan fazla ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya ölümlerinin azaltılması amacıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesinin ardından denetim ve eğitim faaliyetleri de artırıldı.

Bu kapsamda, geçen yıl ülke genelinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde trafik ışığı ya da görevlisinin bulunmadığı yaya veya okul geçitlerinde yayalara öncelik vermedikleri için 91 bin 312 sürücüye toplam 44 milyon 560 bin 256 lira ceza kesildi.

Aynı zamanda trafik ışığı ya da görevlisinin bulunduğu yaya veya okul geçitlerindeki kurallara uymayan 7 bin 509 yayaya da toplam 810 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.

10 milyondan fazla kişi eğitimlere katıldı

Trafikte yaya ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar denetimlerle sınırlı kalmadı. Bu sorunla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri de yürütüldü.

Bu kapsamda, 2019'da 1 milyon 117 bin 112 yayaya, 2 milyon 85 bin 797 sürücüye ve okullarda 6 milyon 898 bin 203 ögˆrenciye trafikte yaya önceligˆi konusunda egˆitim verildi.

Trafik kazalarından kaynaklı yaya kayıplarının önlenmesine yönelik çalışmalar arasında yaya geçitlerinde yapılan düzenlemeler de yer aldı. Ülke genelindeki 43 bin 253 yaya ve okul geçidinden 24 bin 881'ine "önce yaya" görselleri çizildi.

Bakan Soylu ve bürokratlar da görev aldı

"Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kampanyasının, kamuoyu tarafından daha fazla duyulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakanlık bürokratları da sahaya indi.

Bakan Soylu, kampanyanın başlatıldığı 6 Şubat 2019'da yurt genelinde "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlenen etkinliğin Ankara'daki bölümüne katıldı.

Kara yolu trafigˆinde yol kullanıcılarının bilinçlendirilmesi çalışmalarından olan ve "Yaya güvenligˆinin nöbetçisiyiz" sloganıyla 81 ilde düzenlenen etkinliğe de Ankara'da katılan Bakan Soylu, yaya geçitlerinde nöbet tuttu.

Kampanya kapsamında düzenlenen farkındalık çalışmaları, ışıksız yaya geçitlerindeki etkinlikle devam etti. Bakan Soylu'nun yine Ankara'da katıldığı etkinlikte ışıksız yaya geçitlerinde, sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği uygulamalı olarak test edildi. Yayalara öncelik vermeyen sürücüler uyarıldı.

2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi

Trafikte yaya önceliğine yönelik çalışmalar, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle başladı.

Meclis'te kanun değişikliği teklifinin kabul edilmesi ve Kanun'un 26 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla trafik ışığı ya da görevlisi bulunmayan yaya veya okul geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara verildi.

İçişleri Bakanlığı da kanunda yapılan bu değişiklikle ilgili toplumsal farkındalığın sağlanması amacıyla 6 Şubat 2019'da 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etti.

Trafikte yaya önceliği kuralına uymayan sürücülere 598 lira, yayalara ise 132 lira ceza kesiliyor.