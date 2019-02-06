Trafikte Yaya Önceliğine Dikkat Çekildi

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de başlatıldı.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilerek, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı başlayan kampanya Bilecik'in en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı bankalar bölgesinde gerçekleştirildi.



Birçok öğrenci ve sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'da destek verdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklara "Sen dur yaşam durmasın", "Hak ver öncelik ver", "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" pankartları dağıtıldı. Sarı trafik polisi yeleği ve trafik polisi şapkası giydirilen minik öğrenciler eşliğinde trafik polisleri yaya geçitlerinde yayaların birikmesi sonrası trafiği durdurarak, yayaların karşıdan karşıya geçmesini sağladılar.



"Yayaların güvenliğini hakkında farkındalık oluşturarak, sürücülerimize bir toplu mesaj vermek istiyoruz"



Uygulama öncesi bir konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu uygulamanın farkındalık oluşturmak için yapıldığını ifade etti. Şentürk, "Bugün tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığımızın da uygulaması olarak farkındalık oluşturmak üzere yayaların güvenliğini önemseyen bu noktada farkındalık oluşturarak özellikle sürücülerimize bir toplu mesaj vermek istiyoruz. Sürücülerimiz de yerine göre yaya oldukları dönemler oluyor. İnsan güvenliği, trafik güvenliği anlamında esas olan insan hayatı. Biz kazalarda onlarca insan kaybediyoruz. Terörde kaybettiğimizden daha fazlasını trafikte kaybediyoruz. Bu noktada sürücü hatalarından kaynaklanan kazalarda insanlarımızı kaybediyoruz veya sakat kalma durumunda kalıyorlar" dedi.



"Yolda öncelik yayaların diyoruz"



Şentürk, açıklamasında, yolda önceliğin yayaların olduğunu ifade ederek, "Bugün bakanlığımızın öncülüğünde yaptığımız bu örnek uygulama ile bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yolda öncelik yayaların diyoruz. Öncelikle yaya geçitlerinin, okul geçitlerinin olduğu yerlerde ama onların olmadığı yerlerde de esasında yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya olduğunda araç sürücülerimizin durarak önceliği her noktada yayalarımıza yol vermesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Bu noktada hep beraber bir bilinç oluşturmak üzere bugün bu faaliyeti başlatıyoruz. Ama arkası da devam edecek şekilde bilinçlenmeyi sağlayacak şekilde hem şoför koltuğumuza oturduğumuzda kendimiz bu noktada örnek oluşturmak üzere bir hareket tarzı benimseyelim de bir yüksek bilinç oluşturarak insanlarımızın güvenliğini sağlayalım istiyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından program katılımcılar "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazlı olduğu büyük pankart ile yaya geçidinden karşıdan karşıya geçilmesi ile son buldu. - BİLECİK

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