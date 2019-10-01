Son Dakika Haberleri: Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk...
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Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk...

1 saat önce

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk..., System.String[]

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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