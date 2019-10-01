Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk...
1 saat önce
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.
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