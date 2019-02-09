Trafikte Yayaların Geçiş Üstünlüğüne Zeybeklerden Destek
52 dakika önce
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliğine destek sürüyor.
İçişleri Bakanlığı
tarafından düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliğine destek sürüyor. Afyonkarahisar
'da bir halk oyunları ekibi etkinliğe zeybek oynayarak destek verdi.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Böylece artık araç sürücülerin, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.
81 İlde geçtiğimiz Çarşamba
günü yapılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasına destekler devam ediyor. Afyonkarahisar'da bir zeybek ekibi de uygulamaya dikkat çekmek amacıyla yaptığı gösteriyle büyük ilgi gördü. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu Afyon Zeybek GSK ekibi, etkinliğe destek verdi. Halk oyunları ekibinin elinde bulanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazdığı pankartın önünde iki zeybek Afyonkarahisar'ın yöresel halk oyunu "Kırık Hava" oynayarak yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekildi. Afyonlu zeybeklerin bu gösterisi sosyal medya platformlarında büyük büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
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