Trafikte Yeni Bir Akım Başladı!

Türkiye'de her yıl ortalama olarak bir milyonunun üzerinde trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazaların en önemli başlıca etkenleri arasında ise yaya geçidi ihlali,hız limitine uymama, hatalı sollama, alkollü araç kullanma yer alıyor.

'Kurallara Uy Kral Ol' mesajıyla sosyal medyada yürütülecek olan farkındalık çalışması kapsamında yaya geçidi ihlalinin yapılmamasını, emniyet kemerinin kullanılması, alkollü araç kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, aşırı hız yapılmaması, emniyet kemerinin takılması gibi uyulması gereken önemli noktalar konusunda insanları uyarıyor. Sosyal medyadan da duyarlılık çağırısı yapılarak özellikle gençlerin de bilinçlenmesi konusuna dikkat çekiliyor.

Bilinçli ve duyarlı bir toplum hareketi başlatan Tudors Gömlek Ceo'su Yaşar Ayaydın: 'Biz bir erkek giyim markası olmakla birlikte topluma duyarlı ve toplumun geleceği için de çalışanbir markayız. Markaların üstlenmesi gereken önemli noktalardan biriside toplumsal farkındalığı arttıracak olan sosyal sorumluluk projeleridir. Tudors olarak kadına şiddete hayır dedik, sokak hayvanlarının da yanında olduk. Şimdi ise trafikte artan can kayıplarına karşı dur demek istiyoruz. Umarım Tudors önderliğinde 'Kurallara Uy Kral Ol' sloganıyla başlattığımız projemiz toplumda etkin bir farkındalık yaratır ve yeni yıl ile birlikte trafikte yaşanan kazalarını geride bırakırız'' dedi.