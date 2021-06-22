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Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor - Son Dakika

Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor

22.06.2021 16:12

Avrupa Birliği, otomobillerde yeni döneme geçiş yapıyor. Yeni alınan karara göre, gelecek mayıs ayı itibarıyla tüm araçlara karakutu takılması zorunlu hale gelecek. 41 farklı veriyi kaybetme özelliğine sahip olan karakutularla kazaların sebepleri daha iyi anlaşılabilecek.

Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren satılacak araçlarda karakutu bulunması zorunlu olacak. Araçlara takılacak karakutunun incelemeleri Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi'nde tamamlandı.

41 FARKLI VERİYİ TOPLAYACAK

41 farklı veri taşıyacak olan karakutu, bu verileri olası bir kaza durumunda, kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek. İlgili veriler arasında özellikle aracın hızı, frenlemesi, direksiyon açısı, yoldaki eğimi ve emniyet kemerleri başta olmak üzere aracın çeşitli güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığı yer alıyor. Sistem ayrıca kesin araç tipini belirlemeyi ve üreticilere endişe uyandıran olaylar hakkında geri bildirim sağlamayı mümkün kılacaktır.

TÜM VERİLER ANONİM HALE GETİRİLECEK

Tüm verilerin anonim hale getirileceği taahhüt ediliyor. Veriler araç kimlik numarasını veya araç sahibini tanımlayabilecek diğer bilgileri içermeyecek ve uçak karakutu uçuş kayıt cihazlarının aksine, sürücülerin görüşmeleri de kaydedilmeyecek.

KAZALARIN NEDENLERİ DAHA İYİ ANLAŞILACAK

Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor.

DEĞERİ 724 LİRA

Karakutunun değeri ise 70 euro (yaklaşık 724 lira) olacak. Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda karakutu kullanılıyor. Karakutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.

2024'E KADAR GEÇİŞ TAMAMLANACAK

Avrupa otomotiv sektörünün 2024 yılına kadar geçiş sürecini tamamlaması öngörülüyor. 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği'nde ilk kez sigorta yapılacak tüm araçların karakutuya sahip olması zorunlu olacak.

Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Etirol Orhan: kasada para kalmayınca yapaçak birşey yok onumuzdeki yıllarda kişisel işgal vergisi gelecektir Cevap Yaz 76 5 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Değerli kardeşim 2022 mayısın da bütün araç imalat ve satış markaları üretecekleri araçlara takılıyor siz kafanıza takmayın firmalar düşünsün sen ötv kdv ve yıllık vergiyi düşün oda vergi kutsal biniyorsan ödeyeceksin bende ödügorum malisef 8 33 Yayından Kaldır
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